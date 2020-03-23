Minarelerden dua sesleri yükselecek - Son Dakika

Minarelerden dua sesleri yükselecek
1 saat önce
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua sesleri yükseleceğini duyurdu.
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua sesleri yükseleceğini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum" dedi.
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:58 Kaynak: DHA
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