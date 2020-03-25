Minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi - Son Dakika

Minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi

1 saat önce

Minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi.

Minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca korona virüs salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua ve tekbir sesleri yükseldi. Vatandaşlar, cami minarelerinden okunan duayı dinlerken, din görevlisi, "Sana sığındık kapına geldik ellerimizi semaya dillerimizi duaya gönüllerimizi şefkatle merhametine açtık kabul eyle Allah'ım bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütuf eyle Allah'ım" şeklinde dua etti.

Minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Reyhanlı, Hatay, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:31 Kaynak: İHA

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