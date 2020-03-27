Minarelerden dualar yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minarelerden dualar yükseldi - Son Dakika

Minarelerden dualar yükseldi

6 saat önce

Türkiye geneli tüm camilerde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de korona virüsüne karşı dua edildi.

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Türkiye geneli tüm camilerde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de korona virüsüne karşı dua edildi.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle ülke genelinde alınan önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Bununla beraber Yüksekova ilçesinde bu salgın hastalığın bir an önce bitmesi için Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin tarafından dua edildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:49 Kaynak: İHA

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