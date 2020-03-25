Minarenin alemindeki yuva 40 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minarenin alemindeki yuva 40 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Minarenin alemindeki yuva 40 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor

6 saat önce

Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde 40 yıl önce aleminin ucuna leyleklerin yuva yaptığı minare, havaların ısınmasıyla güneyden gelen yeni misafirlerini ağırlamaya başladı.

Minarenin alemindeki yuva 40 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde 40 yıl önce aleminin ucuna leyleklerin yuva yaptığı minare, havaların ısınmasıyla güneyden gelen yeni misafirlerini ağırlamaya başladı.

Sakarcalık Camisinin minaresine 40 yıl önce leyleklerin yaptığı yuva her bahar göçle gelen yenilerine ev sahipliği yapıyor.

Köylülerin "Leylekli Cami" olarak da adlandırdığı caminin minaresinin en uç kısmındaki alem bölümünde bulunan leylek yuvası 40 yıldır bozulmadan duruyor.

Leyleklerin yoğun yaşam alanı olduğu için Sakarcalık köyü, Osmaniye'de leylekli köy olarak da biliniyor.

Gelmelerini dört gözle beklediklerini belirttiği leyleklerin yuva yaptığı caminin imamı Adem Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce göreve başladığı köyün namını çok önceden bildiğini anlattı.

Böyle bir camide görev yaptığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Koç, "Köyde yediden yetmişe kimle konuşursanız bu leyleklerin 40 senelik mevzusunu anlatır. 40 senedir her yıl bu yuvaya gelen leylekler yavrularını büyütüp daha sonra göç ediyor. Her sene 2 ya da 3 yavruları olur. Bu sene de iki leyleğimiz geldi ve kuluçkaya yattı. İnşallah tüm köylüler olarak yavrularını bekliyoruz." diye konuştu.

Caminin adının Sakarcalık Cami olduğunu ancak herkesin camiyi "Leylekli cami" olarak tanıdığını belirten Koç, "Köyümüzün adı bile 'Leylekli minareli köy' olarak daha çok biliniyor." ifadelerini kullandı.

Köyün adı "Leylekli köy" oldu

Köy muhtarı Yusuf Caner Toptaş da leyleklerin köyün simgesi haline geldiğini söyledi.

Köyün adının Sakarcalık olmasına rağmen insanların köyü 'Leylekli köy' olarak tanıdığını kaydeden Toptaş, "1990'lı yıllarda bir dönem tek leylek geldi. Birkaç yıl eşi olmamasına rağmen yuvaya gelmeye devam etti. Daha sonra eşiyle gelmeye başladı. 40 yıldır o kadar afet, fırtına, yağmur olmasına rağmen leylekler köyümüze gelmeye devam etti." dedi.

Osmaniye ve çevre illerden birçok vatandaşın köye gelerek leylekleri görmek istediğini de belirten Toptaş, şunları söyledi:

"Leyleklerimizi duyan insanlar gelir, leyleklerin fotoğrafını çeker, imamımızdan ve bizlerden leyleklerle ilgili bilgi alırlar. Şubatın 27'si gibi gelen leyleklerimiz, Ağustosun 15'i gibi de göç eder. Yani 6 ay kadar köyümüzde onları misafir ediyoruz ve onlarla çok mutluyuz."

Adem Koç, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:30 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 17:52:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minarenin alemindeki yuva 40 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]