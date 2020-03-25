Minarenin alemindeki yuva 40 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Minarenin alemindeki yuva 40 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor

6 saat önce

Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde 40 yıl önce aleminin ucuna leyleklerin yuva yaptığı minare, havaların ısınmasıyla güneyden gelen yeni misafirlerini ağırlamaya başladı.

Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde 40 yıl önce aleminin ucuna leyleklerin yuva yaptığı minare, havaların ısınmasıyla güneyden gelen yeni misafirlerini ağırlamaya başladı.

Sakarcalık Camisinin minaresine 40 yıl önce leyleklerin yaptığı yuva her bahar göçle gelen yenilerine ev sahipliği yapıyor.

Köylülerin "Leylekli Cami" olarak da adlandırdığı caminin minaresinin en uç kısmındaki alem bölümünde bulunan leylek yuvası 40 yıldır bozulmadan duruyor.

Leyleklerin yoğun yaşam alanı olduğu için Sakarcalık köyü, Osmaniye'de leylekli köy olarak da biliniyor.

Gelmelerini dört gözle beklediklerini belirttiği leyleklerin yuva yaptığı caminin imamı Adem Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce göreve başladığı köyün namını çok önceden bildiğini anlattı.

Böyle bir camide görev yaptığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Koç, "Köyde yediden yetmişe kimle konuşursanız bu leyleklerin 40 senelik mevzusunu anlatır. 40 senedir her yıl bu yuvaya gelen leylekler yavrularını büyütüp daha sonra göç ediyor. Her sene 2 ya da 3 yavruları olur. Bu sene de iki leyleğimiz geldi ve kuluçkaya yattı. İnşallah tüm köylüler olarak yavrularını bekliyoruz." diye konuştu.

Caminin adının Sakarcalık Cami olduğunu ancak herkesin camiyi "Leylekli cami" olarak tanıdığını belirten Koç, "Köyümüzün adı bile 'Leylekli minareli köy' olarak daha çok biliniyor." ifadelerini kullandı.

Köyün adı "Leylekli köy" oldu

Köy muhtarı Yusuf Caner Toptaş da leyleklerin köyün simgesi haline geldiğini söyledi.

Köyün adının Sakarcalık olmasına rağmen insanların köyü 'Leylekli köy' olarak tanıdığını kaydeden Toptaş, "1990'lı yıllarda bir dönem tek leylek geldi. Birkaç yıl eşi olmamasına rağmen yuvaya gelmeye devam etti. Daha sonra eşiyle gelmeye başladı. 40 yıldır o kadar afet, fırtına, yağmur olmasına rağmen leylekler köyümüze gelmeye devam etti." dedi.

Osmaniye ve çevre illerden birçok vatandaşın köye gelerek leylekleri görmek istediğini de belirten Toptaş, şunları söyledi:

"Leyleklerimizi duyan insanlar gelir, leyleklerin fotoğrafını çeker, imamımızdan ve bizlerden leyleklerle ilgili bilgi alırlar. Şubatın 27'si gibi gelen leyleklerimiz, Ağustosun 15'i gibi de göç eder. Yani 6 ay kadar köyümüzde onları misafir ediyoruz ve onlarla çok mutluyuz."

Minarenin alemindeki yuva 40 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor

Adem Koç, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:38 Kaynak: AA

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