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MİNARE KÜLAHI, TADİLAT SIRASINDA ALEV ALARAK YANDI - Son Dakika

MİNARE KÜLAHI, TADİLAT SIRASINDA ALEV ALARAK YANDI

13.02.2022 17:53

BİLECİK'te Dursun Fakih Camii'nin onarılan iki şerefeli minaresinin külahı, yerine monte edildiği sırada alev aldı.

BİLECİK'te Dursun Fakih Camii'nin onarılan iki şerefeli minaresinin külahı, yerine monte edildiği sırada alev aldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında minare külahı yanarak kül oldu.

Hürriyet Mahallesi'ndeki Dursun Fakih Camii'nin hasar gören külahı vinç yardımıyla indirilerek onarıldı. Tadilatın ardından külah yeniden vinçle minare üzerine taşınırken, kaynak makinesiyle de sağlamlaştırıldı. Bu sırada kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, minare külahında plastik malzemeleri tutuşturarak yangına neden oldu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçlarıyla minare külahındaki yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında minare külahı, hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MİNARE KÜLAHI, TADİLAT SIRASINDA ALEV ALARAK YANDI
MİNARE KÜLAHI, TADİLAT SIRASINDA ALEV ALARAK YANDI
MİNARE KÜLAHI, TADİLAT SIRASINDA ALEV ALARAK YANDI
MİNARE KÜLAHI, TADİLAT SIRASINDA ALEV ALARAK YANDI
MİNARE KÜLAHI, TADİLAT SIRASINDA ALEV ALARAK YANDI
MİNARE KÜLAHI, TADİLAT SIRASINDA ALEV ALARAK YANDI
MİNARE KÜLAHI, TADİLAT SIRASINDA ALEV ALARAK YANDI
MİNARE KÜLAHI, TADİLAT SIRASINDA ALEV ALARAK YANDI
MİNARE KÜLAHI, TADİLAT SIRASINDA ALEV ALARAK YANDI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNARE KÜLAHI, TADİLAT SIRASINDA ALEV ALARAK YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİNARE KÜLAHI, TADİLAT SIRASINDA ALEV ALARAK YANDI - Son Dakika
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