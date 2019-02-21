Son Dakika Haberleri: Minarenin Vinçle Yıkılma Anı Kamerada

Minarenin Vinçle Yıkılma Anı Kamerada

11 dakika önce

TRABZON'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen Sahil Camisi'nin 30 metre uzunluğundaki minaresi, vinçle çekilerek yıkıldı.

Minarenin Vinçle Yıkılma Anı Kamerada, System.String[]
TRABZON'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen Sahil Camisi'nin 30 metre uzunluğundaki minaresi, vinçle çekilerek yıkıldı. O anlar kameraya yansıdı. 

Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni cami inşa edilince, Sahil Camisi'nin yıkılmasına karar verildi. Bir bölümü yıkılan caminin minaresinin yıkımı için çalışma başlatıldı. Vinç çağrılan alanda, güvenlik tedbirleri alındı. Yıkım sırasında jandarma ve polis ekiplerince bitişikteki yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Vinç halatına bağlanarak çekilen 30 metre uzunluğundaki minare saniyeler içinde yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı. 

'BİR ANDA YIKILDI'

Cami minaresinin yıkıma şahit olan mahalle esnafından Adem Özdemir, "Minaremiz vinçler yardımıyla yıkıldı. İlk olarak halat bağladılar. Halatı da vinçler çekerek, minare yıkıldı. Çok kısa sürede yapıldı. Bir anda yıkıldı. Güvenlik önlemleri alındı, caminin alt tarafındaki yolu polis, üst tarafındaki yolu da jandarma kesti. Yeni cami yapılınca, eski camiyi de yıktılar" dedi.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:30 Kaynak: DHA

Pelitli, Ortahisar, Trabzon, Güncel
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