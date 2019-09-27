Minaresi yıkılan Avcılar Merkez Camisi etrafında güvenlik önlemleri alındı
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle minaresi yıkılan Avcılar Merkez Camisi etrafında güvenlik önlemleri alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:10 Kaynak: AA
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle minaresi yıkılan Avcılar Merkez Camisi etrafında güvenlik önlemleri alındı.
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