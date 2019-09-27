Son Dakika Haberleri: Minaresi yıkılan Avcılar Merkez Camisi etrafında güvenlik önlemleri alındı
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Minaresi yıkılan Avcılar Merkez Camisi etrafında güvenlik önlemleri alındı

1 saat önce

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle minaresi yıkılan Avcılar Merkez Camisi etrafında güvenlik önlemleri alındı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle minaresi yıkılan Avcılar Merkez Camisi etrafında güvenlik önlemleri alındı.

Minaresi yıkılan Avcılar Merkez Camisi etrafında güvenlik önlemleri alındı

Marmara Denizi, Silivri, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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