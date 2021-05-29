Minareye yıldırım düştü, imamın aracı hasar gördü - Son Dakika

ORDU'nun Ulubey ilçesi Sayaca Mahallesi'ndeki Kazancı Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Minareden kopan beton parçaları ile alem, park halindeki imamın otomobilinin üzerine düşüp hasar verdi.

Ulubey ilçesinde bugün saat 11.30 sıralarında etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Sayaca Mahallesi'ndeki Kazancı Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Minareden kopan beton parçaları ile alem, avluda bulunan cami imamı Resul Çelik'e ait, 52 AAE 567 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında cami ve çevresinde kimsenin bulunmadığı belirtilirken, minarede ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bu arada, minarede paratoner olmadığı bildirildi.

'ALLAH'IM BETERİNDEN KORUSUN'Yeni Sayaca Mahallesi Muhtarı Dursun Berçin, "Görüldüğü gibi minaremiz yıkıldı ve imamın aracına zarar verdi. Can kaybımız ve yaralananımız yok çok şükür, Allah'ım beterinden korusun inşallah. Yıldırımın düşme anını görmedim ama gök gürültüsü ve şimşek çakmasını duydum. Namaz vakti değildi o yüzden boştu, buna da şükür" dedi.'UCUZ ATLATTIK'Cami imamı Resul Çelik de, "Büyük bir gürültü ile dışarı çıktığımızda minarenin tepesinin koptuğunu ve aşağıda aracımızın pert olduğunu, ağır bir hasar aldığını gördük. Çok şükür can kaybıyla karşılaşmadık, zaten en büyük tesellimiz budur. Olaydan yarım saat önce zaten çocuklar ve bazı vatandaşlar cami etrafındaydı. Onlar da kazaya denk gelmediler. Ona çok şükür elhamdülillah, ucuz atlattık diyebiliriz" diye konuştu.

Mahalleli Mehmet Demir ise, "Cami 60 yıllık, çocukluğumuzdan hatırlıyoruz, el yapımı. Ustalarımız zamanın zor şartlarında yapmıştı. 60 yıl hizmet verdi, bu afetten dolayı şu anda mağduriyet yaşanıyor. İnşallah böyle bir felaket bir daha yaşanmaz. İnşallah gerekli incelemeler yapılır, ona göre gereği yapılır diye düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.