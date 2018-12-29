Minbüç Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
- Minbüç sınırına askeri sevkiyatCERABLUS - Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları kapsamında Münbiç sınırına askeri sevkiyat yapıldı.
- Minbüç sınırına askeri sevkiyat
CERABLUS - Türkiye
'nin Fırat'ın Doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları kapsamında Münbiç
sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Münbiç sınırına seyir eden tırların üzerindeki tanklar, Cerablus
kırsalında görüntülendi Suriye
'nin Cerablus ile Münbiç kenti sınırındaki Dedat Bölgesine Türk Silahlı birliklerine ait tank ve zırhlı araç sevkiyatı sürüyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden yola çıkan tank ve zırhlı araçlar, Karkamış
Sınır Kapısından girerek, bölgeye seyir ediyor. Cerablus kırsalında görüntülenen yaklaşık 10 araçlık askeri konvoyun, Dedat'ta bulunan üs bölgesine doğru seyir ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:42 Kaynak: İHA
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