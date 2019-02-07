Minderde Türkiye Üçüncülüğü Kepez'in
1 saat önce
U23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'na katılan Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü 82 puanla Türkiye üçüncüsü oldu.
U23 Türkiye
Kadınlar Güreş Şampiyonası'na katılan Antalya Kepez Belediyesi
Spor Kulübü 82 puanla Türkiye üçüncüsü oldu. Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde yapılan U23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'na 21 ilden 130 sporcu katıldı. Şampiyonada 50-53-55-57-59-62-65-68-72-76 kilolarda yapılan eleme ve final müsabakalarında Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü 82 puanla üçüncü oldu. Müsabakada takım arkadaşları içinde 72 kiloda mindere çıkan Fatma Zehra
Kanlıada ve 68 kiloda mindere çıkan Havva Duran aldıkları sonuçlarla öne çıkan isimler oldu.
Tütüncü tebrik etti
Alınan başarıdan dolayı takımı ve antrenörleri tebrik eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, "Kepez'imizde çocuklarımız verilen imkanları başarıyla süslüyor ve bizleri gururlandırıyor. Aldıkları bu başarılar onları kariyer anlamında üst noktalara getiriyor. Sporcularımızın geleceklerine olumlu katkı sağlamaktan mutluyuz ve her zaman onların yanındayız" dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:36 Kaynak: İHA
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