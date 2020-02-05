Minderin Aslanları Aydın'a geliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Minderin Aslanları Aydın'a geliyor - Son Dakika Spor

Minderin Aslanları Aydın'a geliyor

16 dakika önce

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'nın 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan Büyük Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup Müsabakaları 07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Minderin Aslanları Aydın'a geliyor, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'nın 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan Büyük Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup Müsabakaları 07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştirilecek.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Büyük Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup Müsabakalarına 24 ilden, 39 takım ve 410 sporcu katılacak. Aydın'ı 2 takım ve 30 sporcu temsil edecek.


Grup müsabakalarının teknik toplantısı 06 Şubat 2020 Perşembe günü 16.00'da, kura çekimleri yine aynı gün saat 17.00'da gerçekleştirilecek. Müsabakalar 07 Şubat 2020 Cuma günü saat 10.00'da başlayacak. Cumartesi günü 09.00'da ve müsabakaların son günü olan Pazar günü ise 10.30'da başlayacak.


Eş zamanlı olarak Aydın, Bartın ve Sivas'ta gerçekleştirilecek olan Büyük Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup Müsabakalarının sonucunda sıkletlerinde derece elde eden sporcular Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanacaklar. Sıkletlerinde ilk üç dereceyi elde eden sporculara Türkiye Güreş Federasyonu tarafından madalya takdim edilecek.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Efeler Mimar Sinan Spor Salonu'nda 07 Şubat 2020 Cuma günü saat 10.00'da başlayıp üç gün boyunca devam edecek olan Büyük Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup Müsabakalarına izlemek isteyen tüm sporseverleri davet etti. İl Müdürü Fillikçioğlu, güreş grup müsabakalarında mücadele edecek olan tüm sporculara da başarılar diledi. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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