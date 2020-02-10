Minderin Aslanları Aydın'da güreşti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'nın 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan Büyük Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup Müsabakaları 07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.



Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştirilen güreş grup müsabakalarına çeşitli illerden yaklaşık 300 sporcu katıldı. Aydın'ı temsilen 20 sporcu müsabakalarda yer aldı.



Müsabakaların ilk günü olan 07 Şubat 2020 Cuma günü açılış seremonisi gerçekleştirildi. Açılış seremonisine Aydın Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Spor Şube Müdürü Serdar Küçük, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kahriman, şube müdürleri, protokol üyeleri, antrenörler ve sporcular yer aldı.



Seremoninin açılış konuşmasını yapan Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan "Güreşte, cesaret, mertlik, güç, dürüstlük, çeviklik ve beceri gibi özelliklerin bulunması ve Türk toplumunun karakterine çok uygun bir spor dalı olması nedeniyle benimsenmiş ve uluslararası platformda çok büyük başarılara imza atılmıştır. Geçmişten günümüze kök salarak gelen Ata sporumuz olan güreş müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Müsabakalara katılan tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diliyorum" dedi.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu müsabakaların gerçekleştiği Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Spor Şube Müdürü Serdar Küçük, Personel Şube Müdürü Muhsin Çevir, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Hakan Aydın, Mali İşler Şube Müdürü Doğan Kaçar, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kahriman ve federasyon yetkilileri ile birlikte mücadeleleri takip etti.



İl Müdürü Fillikçioğlu ve protokol üyeleri Büyük Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup müsabakalarında derece elde eden sporculara madalya takdim etti. - AYDIN