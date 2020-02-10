Minderin Aslanları Aydın'da güreşti - Son Dakika
Son Dakika Spor Minderin Aslanları Aydın'da güreşti - Son Dakika Spor

Minderin Aslanları Aydın'da güreşti

14 dakika önce

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'nın 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan Büyük Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup Müsabakaları 07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Minderin Aslanları Aydın'da güreşti, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'nın 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan Büyük Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup Müsabakaları 07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.


Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştirilen güreş grup müsabakalarına çeşitli illerden yaklaşık 300 sporcu katıldı. Aydın'ı temsilen 20 sporcu müsabakalarda yer aldı.


Müsabakaların ilk günü olan 07 Şubat 2020 Cuma günü açılış seremonisi gerçekleştirildi. Açılış seremonisine Aydın Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Spor Şube Müdürü Serdar Küçük, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kahriman, şube müdürleri, protokol üyeleri, antrenörler ve sporcular yer aldı.


Seremoninin açılış konuşmasını yapan Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan "Güreşte, cesaret, mertlik, güç, dürüstlük, çeviklik ve beceri gibi özelliklerin bulunması ve Türk toplumunun karakterine çok uygun bir spor dalı olması nedeniyle benimsenmiş ve uluslararası platformda çok büyük başarılara imza atılmıştır. Geçmişten günümüze kök salarak gelen Ata sporumuz olan güreş müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Müsabakalara katılan tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diliyorum" dedi.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu müsabakaların gerçekleştiği Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Spor Şube Müdürü Serdar Küçük, Personel Şube Müdürü Muhsin Çevir, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Hakan Aydın, Mali İşler Şube Müdürü Doğan Kaçar, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kahriman ve federasyon yetkilileri ile birlikte mücadeleleri takip etti.


İl Müdürü Fillikçioğlu ve protokol üyeleri Büyük Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup müsabakalarında derece elde eden sporculara madalya takdim etti. - AYDIN

Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gelecek Partisi'nden anket açıklaması: 6-7 puan arasında bir oyumuz olduğu söyleniyor
Giresun'da mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti Çukur'un 87. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Çağatay'ın peşine düşüyor Erbaş, "Delillerimiz var" diyerek tartışma yaratan konuya noktayı koydu: Haramdır

Son Dakika Haberleri
10:45 Yeni klibiyle mazlumların sesi oldu
10:37 Bilginer'den şarkı sürprizi
10:12 Serel Yereli virüs nedeniyle Venedik'e gidemedi
10:12 Zülfü Livaneli inşaattaki yeteneği buldu
10:12 Erhan Güleryüz'e açılan davada karar çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 10:55:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minderin Aslanları Aydın'da güreşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]