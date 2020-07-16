"Minderli sinema" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

"Minderli sinema" etkinliği düzenlendi

Niğde Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yeni normalleşme sürecinde açık havada "minderli sinema" etkinliği yapıldı.

Niğde Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yeni normalleşme sürecinde açık havada "minderli sinema" etkinliği yapıldı.

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Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kurulun dev ekranın karşısına, 2 metre aralıklarla çizilen yuvarlakla belirlenen alanlara 2 ve 3 kişilik minderler koyuldu. Ekipler, sinema izlemek için gelenleri, ateşini ölçerek alana aldı, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Ayrıca sinema severlere patlamış mısır ikram edildi.

Bir hafta sürecek "minderli sinema" etkinliğinde, ilk olarak "Fetih 1453" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devam eden pandemi sürecinde Niğdelilere moral olması için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Sosyal mesafe dikkate alınarak belirlenen alanlara minder koyduklarını belirten Özdemir, "Sosyal mesafeye, maskeye ve hijyen kurallarına uyarak bir hafta boyunca güzel vakit geçirmek ve hemşehrilerimize moral vermek istedik. Herkes son derece duyarlı, maskeleriyle geldiler." ifadelerini kullandı.

İzleyicilerden Halime Kaya da uygulamayı beğendiğini belirterek, "Yurt dışındaki gibi bir mekan olmuş. Koronavirüsten dolayı evde oturanlar için bir değişiklik oldu." dedi.

Koronavirüs, Niğde, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 23:09 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Minderli sinema' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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