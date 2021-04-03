Mindfulness ile Uyanış ve Özgürleşme

Türkiye'nin ünlü hukuk bürolarında ve kurumsal şirketlerinde yıllarca avukatlık yapan Selda Ercan, sorularına cevap bulmak için önce psikoloji eğitimi aldı, yetmedi Mindfulness ile tanışıp hayatını değiştirdi ve Londra'ya taşındı.

Mindfulness'un iyileştirici gücünü başkalarına da anlatabilmek için Oxford Üniversitesi'nde yaklaşık 1 yıl süren eğitmen eğitimlerini aldı.

Samimi açıklamalarda bulunan Selda Ercan, "Şimdi ve burada yaşamanın açtığı fırsatları ve hissettirdiği tazeliği başkalarıyla paylaşmak, öğretmek istiyorum. Mindfulness, Mevlana'nın eserlerinde, dinlerde, doğu felsefesinde hep vardı, batı yeni tanıyor ve bilimsel temellere oturtup, beynin fonksiyonel yapısını değiştirmesini şaşkınlıkla izliyor." dedi.