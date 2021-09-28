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Mindulle tayfunu Japonya'ya doğru ilerliyor - Son Dakika

Mindulle tayfunu Japonya'ya doğru ilerliyor

28.09.2021 03:31
Mindulle tayfunu Japonya'ya doğru ilerliyor, System.String[]

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve şiddetini artırarak yoluna devam eden Mindulle tayfununun, Japonya'ya doğru ilerlediği bildirildi.

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve şiddetini artırarak yoluna devam eden Mindulle tayfununun, Japonya'ya doğru ilerlediği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Filipin Denizi'nde seyreden ve ülkenin en güneyindeki Okinotori-şima Adası'na yönelen Mindulle tayfununa yönelik uyardı.

JMA tahminlerine göre, saatte 180 kilometre hızla ilerleyen tayfunun oluşturacağı, boyları 6-8 metrelik dalgaların Okinawa Adası'nı vurması bekleniyor.

Adalar bölgesini iki gün boyunca etkisi altına alacak tayfun, daha sonra kuzeydoğuya ilerleyerek, 1 Ekim'de başkent Tokyo'ya bağlı İzu Adaları'na yaklaşacak.

JMA, Mindulle'nin ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerine sert rüzgarlar, yüksek dalgalar ve şiddetli yağışlar getireceğini aktardı.

Pasifik Okyanusu, Meteoroloji, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mindulle tayfunu Japonya'ya doğru ilerliyor - Son Dakika


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