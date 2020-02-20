Mine Dağ'dan 'Memleketim' - Son Dakika
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Mine Dağ'dan 'Memleketim'

34 dakika önce

Söylediği 'Çırpınırdı Karadeniz' isimli şarkısıyla ünü tüm Türk Cumhuriyetlerine yayılan güzel şarkıcı Mine Dağ, Hakan Altun'un tam 23 yıllık eseri 'Memleketim'i yeniden yorumladı.

Mine Dağ'dan 'Memleketim', System.String[]



Söylediği 'Çırpınırdı Karadeniz' isimli şarkısıyla ünü tüm Türk Cumhuriyetlerine yayılan güzel şarkıcı Mine Dağ, Hakan Altun'un tam 23 yıllık eseri 'Memleketim'i yeniden yorumladı. Anadolu rock sound'uyla 'Memleketim'i yeniden seslendiren Dağ, gelen tepkilerden oldukça mutlu olduğunu belirtti. Güzel şarkıcı; 'Ülkemizin geçtiği bu zor günlerde herkesin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu şarkıyı söylemek istedim. Müziğin evrenselliği ve birleştirici yönüyle herkesi beraberliğe davet ediyorum' diye konuştu.

Karadeniz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:41 
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