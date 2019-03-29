Son Dakika Haberleri: Mine Koraş'a "Cumhurbaşkanıbana Hakaret"Ten Soruşturma

Mine Koraş'a "Cumhurbaşkanıbana Hakaret"Ten Soruşturma

24 dakika önce

Mine Koraş'a "Cumhurbaşkanıbana Hakaret"ten soruşturma AK Partili genci rencide etmeye çalıştığı video ile gündeme gelmiştiİSTANBUL - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla...

Mine Koraş'a
Mine Koraş'a "Cumhurbaşkanıbana Hakaret"ten soruşturma
AK Partili genci rencide etmeye çalıştığı video ile gündeme gelmişti

İSTANBUL - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı. Koraş, AK Partili genci rencide etmeye çalıştığı video ile gündeme gelmişti.
AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide eden Mine Koraş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Koraş'ın sosyal medya hesabındaki bütün paylaşımlarının inceleme altına alındığı öğrenildi.
AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide eden Mine Koraş, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:48 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Tayyip Erdoğan, 3. Sayfa
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