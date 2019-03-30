Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
51 dakika önce
Mine Koraş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İSTANBUL - Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mine Koraş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mine Koraş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İSTANBUL - Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mine Koraş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AK Parti
broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide ettiği iddiasıyla gündeme gelen Mine Koraş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Koraş, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal
'daki Anadolu Adalet Sarayı
'na sevk edildi.
Koraş hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı
Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli Mine Koraş hakkında haftada bir gün imza atma ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:43 Kaynak: İHA
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