Son Dakika Haberleri: Mine Koraş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Mine Koraş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

11 dakika önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında soruşturma başlattı.

Mine Koraş Hakkında Soruşturma Başlatıldı, System.String[]
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında soruşturma başlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:21 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yusuf Yazıcı'nın Arabası Sosyal Medyada Olay Oldu Türkiye'nin Konuştuğu 5 Yaşındaki Muhtar Adayından Yeni Vaat! Atatürk Havalimanı'nda Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 19:32:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mine Koraş Hakkında Soruşturma Başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]