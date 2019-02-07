Son Dakika Haberleri: Mine Söğüt'ten "Gergedan" Büyük Küfür Kitabı

Mine Söğüt'ten "Gergedan" Büyük Küfür Kitabı

1 saat önce

Mine Söğüt, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan yeni kitabı "Gergedan"la unutulmaz "Deli Kadın Hikâyeleri"nin izinden gidiyor.

Mine Söğüt'ten

Yüksek gerilimli bir dille zihni kamçılayan öykülerin yer aldığı "Gergedan", güncel olaylara ve yaşadığımız günlere getirdiği bakış açılarıyla okurunu derinden sarsıyor. Bir ateş yakıyor. Karanlık dağılıyor.

Gergedan'ı Bahadır Baruter resimledi.

Arada bir kedi eziyorsun. Sonra bir sincap. Sonra bir kirpi. Sonra köpek. Sonra ne olduğu anlaşılamayan şey. Sonra bir gelincik. Geç. Bir tilki. Geç. Bir kaplumbağa. Geç. Bir tavuk. Geç. Bir kertenkele. Geç geç. Bir yılan. Geçiniz. Bir kunduz. Geçiniz. Bir ceylan. Bir gelincik. Onu da geçiniz. Bir inek. Geç. Bir koyun. Geç. Bir devekuşu. Geç geç geç. Bir ejderha. Geç geç.

Bir Zümrüdüanka eziyorsun.

Geçiyorsun.

Bir gergedan eziyorsun.

Geçiyorsun.

Yeryüzünün gerçek tanrıları tekerlerinin altında, bağırsakları dışarıda. Herkesle beraber irili ufaklı kan lekeleri bıraka bıraka ardında işe gidip geliyorsun.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:39 Kaynak: Bültenler

Bahadır Baruter, Güncel
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