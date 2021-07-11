Mine Tugay'dan yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim

Star TV'de 2013 ila 2015 yılları arasında yayınlanan ve final tarihinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hafızalardan silinmeyen Medcezir dizisinde Ender karakterini canlandırdığı sırada, sürpriz bir ölüm sahnesiyle dizinin kadrosundan çıkarılan Mine Tugay'dan yıllar sonra diziyle ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. Tugay, diziden afaroz edildiğini söyledi.
ABD yapımı The O.C. dizisinden uyarlanan Medcezir'den ani bir şekilde çıkan ünlü oyuncu Mine Tugay'dan yıllar sonra ayrılık nedenine dair sansasyonel bir açıklama geldi.
Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Medcezir dizisi o dönemin en çok izlenen yapımlarından biriydi. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Metin Akdülger ve Mine Tugay gibi önemli isimler yer alıyordu.
O dönemler dizideki en popüler karakterlerden biri de ünlü oyuncu Mine Tugay'ın hayat verdiği 'Ender Serez' karakteriydi. Mine Tugay, canlandırdığı karakterin beklenmeyen bir şekilde trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle diziden ayrıldı.
Ender karakterinin ani ölümü dizinin orjinalini izleyenleri epey şaşırtmıştı çünkü 'Orange City'de bu şekilde çıkmıyordu karakter diziden. O dönemle magazin basını bunun nedenini epey araştırmış ve ortaya birbirinden sansasyonel iddialar atılmıştı.
Bu iddialardan biri de Mine Tugay'ın dizinin yönetmeni olan Ali Bilgin'in sevgilisi Defne Kayalar'ın rolünü arttırdığı için Tugay'la gerginlik yaşaması ve bu yüzden de Tugay'ın diziden çıkartılmasıydı.
Ancak konu hakkında ne 'Medcezir' ekibi ne de Mine Tugay bir açıklama yapmamıştı.
Mine Tugay Tugay, Instagram hesabından yapmış olduğu soru - cevap etkinliğinde diziden neden çıktığını yıllar sonra açıklamış oldu. Diziden ayrılmasını "bir nevi aforoz" diyen Mine Tugay'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
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