Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı

Kartondan yaptığı Lamborghini'nin satıldığı fiyata kendi bile inanamadı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından yeni fotoğraf paylaştı. Tugay'ın yeni fotoğrafına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Güzel oyuncu son olarak 'Zalim İstanbul' dizisinde 'Şeniz' karakterini canlandırmıştı.

Bir süredir ekranlarda yer almayan Tugay'ın hangi projede rol alacağı merak ediliyordu. Sık sık sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla takipçilerinin dikkatini çeken Tugay'ın formunu da koruduğu görüldü. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Tugay'ın düzenli spor yaptığı da biliniyor.

İşte Mine Tugay'ın paylaştığı o fotoğraf: