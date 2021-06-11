Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım

Medcezir ve Paramparça gibi dizileriyle ünlenen başarılı oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından takipçilerinin korkularını sordu. Gelen cevaplar üzerine takipçilerine destek mesajları gönderen Mine Tugay, hayranlarıyla dertleşti.

"HALA ATLATAMADIM"

Bir takipçisinden gelen "Sevdiklerini zamansız kaybetmek" cevabına verdiği tepkiyle dikkat çeken Mine Tugay, "Bunu ben yaşadım. Hala atlatabildiğimi düşünmüyorum. Ama hayat bize ne getirirse kabulümüz olmalı. Başka türlü akıl sağlığımızı koruyamayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir takipçisinin "Fotoğraf karesinin içinde kalmaktan korkuyorum" sözlerini de değerlendiren Tugay, "Zaten 'an' hapsolmaz, belki seni yabancılaştıran budur" notunu düştü.