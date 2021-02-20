Mine Tugay ve Nur Fettahoğlu Hükümsüz'e konuk oyuncu oluyor
20.02.2021 20:43
Dijital eğlence platformu Exxen'den yayınlanmaya başlayan Hükümsüz, konuk oyuncu olarak Mine Tugay ve Nur Fettahoğlu ile anlaştı. Ünlü oyuncular, diziye farklı zamanlarda katılacak.
Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu Hükümsüz, güçlü kadrosu ve hikayesiyle kısa zamanda hatrı sayılır bir kitle yakaladı.
KADRO GENİŞLİYOR
Dijital eğlence platformu Exxen'de yayınlanan dizi, yakaladığı başarı sonrası kadrosunu genişletme kararı aldı. Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, İsmail Hacıoğlu ve Alican Yücesoy'un yer aldığı güçlü yapım, konuk oyuncu olarak Mine Tugay ve Nur Fettahoğlu ile anlaştı.
DİZİDE 2. SEZON ROL ALACAKLAR
Farklı zamanlarda diziye dahil olacak oyuncular, 2. sezon ile izleyici karşısına çıkacak. Yapıma ilk olarak Mine Tugay konuk olurken, Nur Fettahoğlu ise 9. ve 10. bölümlerinde rol alacak. İkilinin hangi karaktere hayat vereceği bilgisi ise henüz paylaşılmadı.
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