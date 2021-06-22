Güzel oyuncu Mine Tugay, geçtiğimiz gün özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu, jakuzi içinde Cem Talu'nun objektifine poz verdi.
Yeni sezona hazırlanan ve ekrana iddialı bir projeyle dönmek isteyen Mine Tugay, şimdilerde teklifleri değerlendiriyor ve dizi senaryoları okuyor. Severek canlandıracağı bir rol isteyen oyuncu, seçimlerinde titiz davrandığını söylüyor.
İşte Mine Tugay'ın o pozu;
Kaynak: Hürriyet
Son Dakika › Magazin › Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi - Son Dakika Magazin