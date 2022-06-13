Minecraft hayranları müjde: Yeni aksiyon-strateji oyunu duyuruldu - Son Dakika
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Minecraft hayranları müjde: Yeni aksiyon-strateji oyunu duyuruldu

13.06.2022 13:40
Minecraft hayranları müjde: Yeni aksiyon-strateji oyunu duyuruldu

Aksiyon-strateji oyunu Minecraft Legends duyuruldu. Xbox Showcase etkinliğinde gösterilen yeni Minecraft Legends ne zaman çıkacak?

Son birkaç yılda Minecraft serisi için Story Mode ve Dungeons gibi farklı kategorilerden oyunlar sunuldu. Xbox Showcase'de yapılan yeni duyuruda ise aksiyon-strateji tabanlı Minecraft Legends ortaya çıktı. Yeni oyun, aksiyon ve stratejiyi Minecraft dünyasına getirecek.

Minecraft Legends 2023'te çıkış yapacak

Aksiyon-strateji oyunu Minecraft Legends, Xbox & Bethesda Showcase sırasında gösterildi ve serinin hayranları için gerçekten merak uyandıran bir oyun olduğunu ortaya koydu. Yeni Minecraft için net bir çıkış tarihi paylaşılmadı, ancak Mojang 2023'te geleceğini ifade etti.

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Yeni Minecraft oyununun resmi fragmanı, aksiyon-strateji konseptinin Minecraft dünyasıyla nasıl birleştiğini gösteriyor. Orijinal Minecraft'tan alıştığımız gibi, farklı arazi türlerini keşfedecek ve kaynakları çıkararak karakterimizi geliştirebileceğiz.

Minecraft'a özgü düşmanlar bu oyunda da yer alıyor. Xbox & Bethesda Showcase'deki açıklamaya göre, Piglin baş düşmanımız olacak ve yeni oyunda kaleleri yükseltmek, yerleşimlere baskın yapmak ve devasa savaşlar ön plana çıkacak.

Orijinal Minecraft evreni olarak bildiğimiz Overworld, bu oyunun da haritası olacak. Minecraft Legends'ındaki Overworld'ün nasıl entegre edildiği ise şu şekilde açıklandı:

Yaklaşan aksiyon strateji oyunumuz Minecraft Legends'ın gizemlerini keşfedin. Çeşitli yaşam, yemyeşil biyomlar ve zengin kaynaklarla dolu, tanıdık ama gizemli bir ülkeyi keşfedin. Ama bu cennet yıkımın eşiğinde. Piglinler geldi ve Overworld'ü bozmakla tehdit ediyorlar.

Minecraft hayranları müjde: Yeni aksiyon-strateji oyunu duyuruldu

Mojang Studios ve Blackbird Interactive tarafından geliştirilen yeni oyun; 2023'te Xbox Game Pass, Windows, Xbox Series X|S ve Xbox One'a geliyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Minecraft hayranları müjde: Yeni aksiyon-strateji oyunu duyuruldu - Son Dakika

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