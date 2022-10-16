Strateji tarzı yeni Minecraft geliyor! İşte çıkış tarihi - Son Dakika
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Strateji tarzı yeni Minecraft geliyor! İşte çıkış tarihi

16.10.2022 00:41
Strateji tarzı yeni Minecraft geliyor! İşte çıkış tarihi

Minecraft'ın devam oyunu Minecraft Legends, Minecraft Live 2022 sırasında duyuruldu. İşte yeni strateji oyunundan görüntüler.

Aksiyon-strateji tarzındaki yeni Minecraft oyunu Minecraft Legends ortaya çıktı. İlk olarak Haziran ayında sunulan Legends, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Minecraft Live 2022 etkinliğinde detaylandırıldı. İşte Minecraft Legends oynanış videosu, karakterler ve çıkış tarihi.

Minecraft Legends 2023 baharında geliyor

Minecraft Live 2022'de popüler oyunun geleceği ele alındı. Minecraft Legend'in ortak geliştiricileri Mojang ve Blackbird Interactive, oyunun 2023'ün bahar döneminde çıkış yapacağını söyledi. Minecraft'ın haritasını tanımlamak için kullanılan Overworld'e dikkat çeken geliştiriciler, 4 oyunculu co-op online modunu da paylaştı.

12 Haziran'da Xbox ve Bethesda Games Showcase sırasında ortaya çıkan Legends, yeni Overworld'ü üçüncü şahıs bakış açısıyla keşfetme fırsatı sunuyor. Nether'in yaptığı yolsuzluklarının yayılmasını durdurmak için barışçıl yerleşimleri güçlendirmeli ve "domuz sürüleriyle" savaşmalısınız. Ayrıca meşhur düşman Piglin'leri püskürtmelisiniz.

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Legends'ın temel oynanışı, üç araçla yürütülecek. The Flame of Creation (Yaratılışın Alevi), oyunculara savaşta yardımcı olmak için dost birimleri ortaya çıkaracak. The Banner of Courage (Cesaret Sancağı), dost ekipleri toplayacak ve komut vermenizi sağlayacak. The Lute ise kaynak toplamak için yapıları bozacak veya ok kuleleri gibi yardımcı yapılar inşa edecek.

Lama, tilki ve sürüngen gibi klasikleşen karakterleri de yeni dünyaya taşıyacak. "Muhteşem kaplan" gibi yeni eklemeler de dahil olmak üzere kahramana yardım edecek hayvanlar bulunacak. "Bir sürü mobs (çete) olacak ve oyunculara destek verecek" denildi.

Strateji tarzı yeni Minecraft geliyor! İşte çıkış tarihi

Mojang Studios ve Blackbird Interactive tarafından geliştirilen yeni Legends; 2023'ün sonbaharında Xbox Game Pass, PlayStation 5, Windows, Nintendo Switch, Xbox Series X|S ve Xbox One için çıkış yapacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Minecraft Legends, xbox, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Strateji tarzı yeni Minecraft geliyor! İşte çıkış tarihi - Son Dakika

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