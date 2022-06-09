Minecraft'ın gerçek zamanlı strateji oyunu geliştiriliyor

Jeff Gerstmann'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Twitch yayınında yaptığı açıklamayla Minecraft'ın gerçek zamanlı strateji oyunu geliştirdiğini söyledi.

MINECRAFT'IN GERÇEK ZAMANLI STRATEJİ OYUNU GELİŞTİRİLİYOR

Geliştirilmekte olan yeni bir Minecraft olduğunu söyleyen Gertsmann, "Bunun Microsoft'un etkinliğinde duyurulacak bir şey olup olmadığını bilmiyorum, ancak çalışmalarda yeni bir Minecraft oyunu var. Microsoft bunu test ediyor ve bir kod adı altında yayınlanıyor.

Ayrıca oyunun bazı ekran görüntülerini gördüğünü ve bunun bir tür gerçek zamanlı strateji oyunu olduğunu söyleyen Gertsmann, oyuncu tarafından kontrol edilebilen karakterin, yo lboyunca bulunabilecek çeşitli düşmanları ele geçirmek için "üçüncü şahıs görüşü etrafında birimler çağırabileceğini" açıkladı.

12 Haziran'da gerçekleşecek olan Xbox & Bethesda oyun etkinliğinin yanı sıra 14 Haziran'da Xbox Games Showcase Extended ile birlikte, bu şovlarda söylentilere göre Minecraft RTS spinoff'unu da içerebilecek bazı sürpriz oyunların ortaya çıkabileceği iddia edildi.