Minecraft Legends sistem gereksinimleri neler? Minecraft Legends kaç GB? Ne zaman çıkacak? - Son Dakika
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Minecraft Legends sistem gereksinimleri neler? Minecraft Legends kaç GB? Ne zaman çıkacak?

13.06.2022 08:19
Minecraft Legends sistem gereksinimleri neler? Minecraft Legends kaç GB? Ne zaman çıkacak?

Xbox ve Bethesda'nın düzenlediği oyun etkinliğinde duyurulan yeni aksiyon strateji oyunu Minecraft Legends ile oyunun gizemlerini keşfedin. Mojang Studios'un yeni oyunu Minecraft Legends'ın sistem gereksinimleri yayınlandı. Peki, Minecraft Legends sistem gereksinimleri neler? Minecraft Legends kaç GB? Ne zaman çıkacak? Minecraft Legends kaç TL? Tüm detayları haberimizde…

Yeni duyurulan Minecraft oyunu Minecraft Legends, orijinal oyundan biraz farklı bir türde ilerliyor. Minecraft'ın açık dünyasından ziyade Nether'dan gelen istilacı orduları durdurmaya çalışmak için üsler kurarak ve kendi ordularınızı yöneterek düşman kalelerine saldırabileceğiniz aksiyon ve strateji oyunudur.

MINECRAFT LEGENDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Yeni bir aksiyon strateji oyunu olan Minecraft Legends'ın gizemlerini keşfedin. Yıkımın eşiğinde zengin kaynaklar ve yemyeşil biyomlardan oluşan bir ülkeyi keşfedin. Yıkıcı domuzlar geldi ve müttefiklerinize ilham vermek ve Overworld'ü kurtarmak için stratejik savaşlarda onlara liderlik etmek sizin ellerinizde. Peki, Minecraft Legends sistem gereksinimleri neler? Minecraft Legends kaç GB? Ne zaman çıkacak? Minecraft Legends kaç TL? Tüm detayları haberimizde…

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Minecraft Legends Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Core i5 2.8GHz veya eşdeğeri
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 veya eşdeğeri DX11 GPU
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Minecraft Legends Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Core i5 2.8GHz veya eşdeğeri
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 veya eşdeğeri DX11 GPU
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

MİNECRAFT LEGENDS KAÇ GB?

Minecraft Legends'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 8 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

MİNECRAFT LEGENDS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Xbox ve Bethesda'nın 12 Haziran'daki etkinliğinde duyurulan Minecraft Legends için net bir çıkış tarihi verilmese de 2023'te çıkacağı açıklandı.

Minecraft Legends sistem gereksinimleri neler? Minecraft Legends kaç GB? Ne zaman çıkacak?

MİNECRAFT LEGENDS KAÇ TL?

Mojang'ın duyurulan yeni oyunu Minecraft Legends'ın Steam mağazası açıldı, ancak fiyatı henüz belirlenmedi.

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