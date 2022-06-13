Yeni Minecraft oyunu geliyor: Minecraft Legends - Son Dakika
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Yeni Minecraft oyunu geliyor: Minecraft Legends

13.06.2022 08:12
Yeni Minecraft oyunu geliyor: Minecraft Legends

Mojang Studios'ın geliştirip Xbox'ın yayıncılığını üstlendiği Minecraft Legends adındaki yeni Minecraft oyunu Xbox ve Bethesda sunumunda duyuruldu. Aksiyon ve strateji odaklı Minecraft Legends'ta ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza Nether'dan gelen orduları püskürtmek için ordularınızı yönetebilirsiniz.

12 Haziran akşamında yapılan canlı yayında yeni bir Minecraft oyunu duyuruldu. Aksiyon ve strateji elementlerini bünyesinde barındıran Minecraft Legends için bir fragman videosu yayınlandı. Oyun Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation, Nintendo Switch ve Microsoft Windows için çıkış yapacak.

MINECRAFT LEGENDS DUYURULDU

Oyuncuların Nether'dan gelen istilacı orduları durdurmaya çalışacağı yapımda çeşitli üs kurma elementleri yer alıyor. Karakterlerin kendi birimlerini yöneterek düşman kalelerine saldırdığı yapımda oyuncuların amacı Overworld'u birleştirmek olacak. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Overworld'ü ayakta tutmak için oyuncular kendi kalelerini inşa ederek istilacılara karşı mücadele edecek.

Paylaşılan fragman videosunu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

MINECRAFT LEGENDS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Minecraft Legends çıkış tarihi ise 2023 olarak belirlendi. Fakat oyunun net çıkış tarihine dair resmi bir açıklama gelmedi. Minecraft severleri heyecanlandıran oyun çıkış yaptığında Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini alacak.

İki dakikalık fragman videosu kısa oynanış kliplerini de içinde barındırıyor. Bu kısımlarda oyuncuların at sürerek düşmanlara karşı savaştığı görülüyor. Aynı zamanda oyuncuların birliklerini toplayarak düşman üssüne karşı hücum ettiği görüntüler de yer alıyor. Kısa fragman videosu oyunu tam anlamıyla gözler önüne sermese de bizi heyecanlandırmaya yetti.

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Minecraft Dungeons'un geliştiricileri tarafından yapılan Minecraft Legends önümüzdeki yıl bizlerle olacak. Oyun dünyasının en sevilen oyunlarından biri olan Minecraft, strateji türünden ilham almış yeni oyunuyla ilgimizi çekmeyi başardı.

Yeni Minecraft oyunu geliyor: Minecraft Legends

MINECRAFT LEGENDS KONUSU NE?

Gizemleri Keşfedin

Minecraft Legends'ın hikayesini öğrenin ve Minecraft Evreni'ni bu yeni aksiyon stratejisi oyununda heyecan verici yeni bir şekilde deneyimlerken yeni, ancak tanıdık dünyasını keşfedin.

Dinamik Dünya

Hem tanıdık hem de gizemli, farklı yaşamlar, yemyeşil biyomlar ve savunmanızı inşa etmek ve piglin istilasını yenmek için gereken zengin kaynaklarla dolu güzel bir araziyi keşfedin.

Destansı Savaşlar

Beklenmedik arkadaşlara değerli ittifaklar kurmaları için ilham verin ve evlerini korumak için stratejik savaşlarda onlara liderlik edin. Nether yolsuzluğu Overworld'ü yutmadan önce domuz yavrularına karşı savaş!

Pvp

Köyünüzü savunurken heyecan verici savaşlarda arkadaşlarınıza meydan okuyun veya onlarla takım olun ve müttefiklerinizi rakiplerinizi yenmeleri için yönlendirin.

Yeni Minecraft oyunu geliyor: Minecraft Legends
Yeni Minecraft oyunu geliyor: Minecraft Legends
Yeni Minecraft oyunu geliyor: Minecraft Legends
YORUMLAR
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Xbox ve Riot Games anlaştı: Tüm oyunlar Game Pass'e ekleniyor! Xbox ve Riot Games anlaştı: Tüm oyunlar Game Pass'e ekleniyor! Minecraft hayranları müjde: Yeni aksiyon-strateji oyunu duyuruldu Minecraft hayranları müjde: Yeni aksiyon-strateji oyunu duyuruldu
Kaynak: SaveButonu

Minecraft Legends, Bethesda, xbox, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Yeni Minecraft oyunu geliyor: Minecraft Legends - Son Dakika

Bu haber SaveButonu tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. SaveButonu tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı SaveButonu kurumudur.

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SON DAKİKA: Yeni Minecraft oyunu geliyor: Minecraft Legends - Son Dakika
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