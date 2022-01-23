Minecraft, Puma ile iş birliğine giriyor - Son Dakika

Minecraft, Puma ile iş birliğine giriyor

Minecraft, Puma ile iş birliğine giriyor
Son Güncelleme: 24.01.2022 08:03

Minecraft, Puma ile işbirliğine giriyor. Dünyaca ünlü markaların işbirliği için yeni bir video yayımlandı.

Minecraft Puma ile işbirliğine giriyor. Dünyaca ünlü markaların işbirlii için yeni bir video yayımlandı.

Dünyanın en popüler oyunları arasında zirvede gelen Minecraft, belirli aralıklarla güncelleme almaya devam ediyor. Sevilen yapım bloklardan oluşan dünyasını yeni yamalarla güncellerken belirli dönemlerde ünlü markalarla işbirliğine girişiyor.

Geçtiğimiz yıllarda Minecraft Star Wars ve The Simpsons gibi markaların yanı sıra Mass Effect ve The Elder Scrolls V: Skyrim gibi oyunlarla da güçlerini birleştirdi. Bu yapımlardaki karakterlerin görünümünü bünyesine katan Minecraft, önümüzdeki günlerde Puma ile benzer bir girişime başlayacak gibi görünüyor.

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YouTube üzerinde 1 trilyon izlenme barajını geride bırakan oyunun resmi sosyal medya hesabı üzerinde yeni bir video paylaşıldı. Videonun açıklama kısmında ise aşağıdaki ifadeler yer aldı.

Paylaşılan sekiz saniyelik videoda ise Minecraft'ın ikonik canavarı Creeper'ın bir puma tarafından kovalandığı görünüyor. Oyunda hiç puma olmadığını fakat benzer olarak leoparların yer aldığını belirtelim.

Videoyu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

İşbirliğine dair başka bir detay verilmedi. Yakın zamanda oyunda PUMA'nın Minecraft temalı ürünleri raflarda çıkış yapabilir. Bu temaya sahip ürünlerin ülkemize gelmesi ise bir miktar vakti alacaktır.

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Oyundaki yaban hayatı büyük oranda genişletecek yeni güncelleme bu yıl içerisinde çıkış yapacak. Yeni sürümde oyuncular toprağa su dökmeleri halinde çamur bloğunu elde edebilecek. Daha sonra çamur tuğlası ya da kil bloğu elde etmek de mümkün olacak.

Yamayla beraber bir yeni mobun, yeni bir biyomun ve çeşitli hayvanların da oyuna ekleneceği belirtildi. Kurbağalar ve ateşböcekleri de Minecraft'ın giderek zenginleşen dünyasında yerini alacak. Sevilen yapım ünlü giyim markası PUMA ile bir işbirliğine hazırlanıyor.

Minecraft, Puma ile iş birliğine giriyor
Kaynak: SaveButonu

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SON DAKİKA: Minecraft, Puma ile iş birliğine giriyor - Son Dakika
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