Minecraft, Puma ile iş birliğine giriyor

Dünyanın en popüler oyunları arasında zirvede gelen Minecraft, belirli aralıklarla güncelleme almaya devam ediyor. Sevilen yapım bloklardan oluşan dünyasını yeni yamalarla güncellerken belirli dönemlerde ünlü markalarla işbirliğine girişiyor.

Geçtiğimiz yıllarda Minecraft Star Wars ve The Simpsons gibi markaların yanı sıra Mass Effect ve The Elder Scrolls V: Skyrim gibi oyunlarla da güçlerini birleştirdi. Bu yapımlardaki karakterlerin görünümünü bünyesine katan Minecraft, önümüzdeki günlerde Puma ile benzer bir girişime başlayacak gibi görünüyor.

YouTube üzerinde 1 trilyon izlenme barajını geride bırakan oyunun resmi sosyal medya hesabı üzerinde yeni bir video paylaşıldı. Videonun açıklama kısmında ise aşağıdaki ifadeler yer aldı.

Watch while we leap into a new collaboration with @PUMA coming soon! #PUMAxMinecraftpic.twitter.com/hVciHRJslU