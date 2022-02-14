minemosynE VALORANT ayarları - Son Dakika

minemosynE VALORANT ayarları

minemosynE VALORANT ayarları
Son Güncelleme: 15.02.2022 07:36

Profesyonel VALORANT oyuncusu Minem "minemosynE" Alkir'in oyun içerisinde kullanmış olduğu ayarları sizler için derledik.

Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu serimizde profesyonel VALORANT oyuncularının ayarlarını sizler için derliyoruz. Esporcular zaman zaman oyun ayarlarını değiştirdiğinden dolayı bu serimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.

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VALORANT ayarlarını derlediğimiz oyuncu: Minem "minemosynE" Alkir.

minemosynE VALORANT ayarları
minemosynE VALORANT ayarları
minemosynE VALORANT ayarları
Kaynak: EsporGazetesi.com

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Son Dakika Gamegar minemosynE VALORANT ayarları - Son Dakika


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SON DAKİKA: minemosynE VALORANT ayarları - Son Dakika
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