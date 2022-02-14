Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu serimizde profesyonel VALORANT oyuncularının ayarlarını sizler için derliyoruz. Esporcular zaman zaman oyun ayarlarını değiştirdiğinden dolayı bu serimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.
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VALORANT ayarlarını derlediğimiz oyuncu: Minem "minemosynE" Alkir.
Son Dakika › Gamegar › minemosynE VALORANT ayarları - Son Dakika