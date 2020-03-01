Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen, yurt içi ve dışında ilgi gören "Delice tuzu"nun sıvı hali de sofralarda yerini alacak.

Delice ilçesinde Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında, 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla kurulan tuz işleme tesisinde doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliği sayesinde tercih edilen tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep görmeye başladı.

Dağlık bölgeden çıkan kaynak suyunun sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu kimyasal işleme maruz kalmadan elde edilen tuz, özellikle magnezyum oranının yüksekliğinden dolayı tercih ediliyor.

Daha önce dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal ile Yeni Zelanda ve Avustralya'daki bazı rugby takımlarına da gönderilen tuz, ABD başta olmak üzere, Güney Kore, Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Özellikle Avrupa'dan gelen talep üzerine tesisi işleten Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi ile diğer kuruluşlar tarafından belirlenen kriterlere uygun ve mineraller yönünden zengin olduğu tespit edilen tuzun sıvı halini üretmeye hazırlanıyor.

Yurt dışında bayileşme çalışmaları

Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, AA muhabirine, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Laboratuvarı'nda yapılan ön araştırmada tuzun su formunun, uygulandıktan özellikle 72 saat sonra yumurtalık kanseri hücrelerinin çoğalmasını önemli derecede durdurduğunun tespit edildiğini anımsattı.

Mineral açısından zengin tuzun içerisinde yüksek oranda magnezyum ve vanadyum olduğunu belirten Gözüyukarı, "Vanadyumun kas gelişimini sağlıyor, magnezyum ise ayak ve bacaklardaki krampları yok ediyor. Bu özelliklerinden dolayı tuzu başta Arsenal olmak üzere İngiltere'deki birçok futbol takımı kullanıyor. Kargoyla Yeni Zelanda ve Avustralya'daki bazı rugby takımlarına da sürekli gönderiyoruz. Şimdi oralarda bayilerimiz de oluşmaya başladı. Oralardan da temin edebiliyorlar." diye konuştu.

"Fransa ve Almanya'da bir ay içerisinde sofralara sunacağız"

Gözüyukarı, tuzun sıvı halinin üretimiyle ilgili de deneme çalışmalarının ve küçük çapta satışlarının başladığını dile getirdi.

Sıvı tuza Avrupa'dan yoğun talep olduğunu aktaran Gözüyukarı, şunları kaydetti:

"Türkiye bu kültüre biraz uzak. Hiçbir işlem yapmadan dağdan akan doğal sıvı tuzu, Fransa ve Almanya'da bir ay içerisinde sofralara sunacağız. Biliyorsunuz Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde yapılan araştırmanın raporu da tuzun sıvı haline ilişkindi. Sıvı, tuzun daha saf ve doğal hali. Kısmet olursa en kısa zamanda sıvı tuzu halkımızla buluşturacağız ve bu kültüre alıştıracağız. Sıvı tuz, kristalize tuza göre daha mineralli. Sıvı tuzun bakteri öldürme özelliği de var. Vücudunuza da sürüp kullanabiliyorsunuz. Mantar ve kaşıntıları anında yok ediyor."

Gözüyukarı, sodyum oranı düşük, mineral yönünden zengin Delice tuzunun kristalize ve sıvı halini tansiyon hastalarının da rahatlıkla kullanabildiğini sözlerine ekledi.