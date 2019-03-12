Son Dakika Haberleri: Mini AB'ye ilk onay

Mini AB'ye ilk onay

1 saat önce

AB'nin karşılaştığı zorluklar karşısında ikili iş birliğini geliştirmek için son dönemde önemli adımlar atan Fransa ve Almanya son olarak ortak bir meclis kurmaya çok yaklaştı.

Mini AB'ye ilk onay, System.String[]
AB'nin karşılaştığı zorluklar karşısında ikili iş birliğini geliştirmek için son dönemde önemli adımlar atan Fransa ve Almanya son olarak ortak bir meclis kurmaya çok yaklaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:55 

Almanya, Fransa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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