Mini AB'ye ilk onay
1 saat önce
AB'nin karşılaştığı zorluklar karşısında ikili iş birliğini geliştirmek için son dönemde önemli adımlar atan Fransa ve Almanya son olarak ortak bir meclis kurmaya çok yaklaştı.
AB
'nin karşılaştığı zorluklar karşısında ikili iş birliğini geliştirmek için son dönemde önemli adımlar atan Fransa
ve Almanya
son olarak ortak bir meclis kurmaya çok yaklaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:55
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