Mini basketbol ile evde eğlenceli basketbol aktiviteleri

Uluslararası Basketbol Vakfı (IBF), dünyayı sarsan korona virüs salgını nedeniyle yaşanan bu sıkıntılı ve belirsiz dönemde, basketbolu canlı tutmak amacıyla, halka açık oyun alanlarına gitmeye çok az vakit bulabilen veya hiç fırsatı olmayan ve evlerde karantinada olan küçük çocuklu ailelere öneriler sunuyor. IBF ve Mini Basketbol, geliştirdiği eğlenceli ve oyun tabanlı öğrenme etkinlikleri sayesinde ailelere, evlerinde gerçekleştirebilecekleri basketbol etkinlikleri hakkında ilham vermeyi amaçlıyor.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve IBF'nin dünya çapındaki bir girişimi olan Mini Basketbol, 5-12 yaş arası çocuklar için, oyun tabanlı öğrenmeyi ön plana çıkarıyor. IBF, çocukların genç yaşta aktif olmalarını sağlamanın, onlara gelecekte sağlıklı kalmak için doğru düşünce yapısını vereceğine inanıyor. Çocukların evde kaldığı bu dönemde, onları aktif tutmak daha da önemli, bu yüzden IBF; Mini Basketbol Uzmanı ve ICoachKids Direktörü Sergio Lara-Bercial ile birlikte çalışarak, ebeveynlerin evde çocuklarıyla yapabilecekleri eğlenceli ve oyun tabanlı öğrenme etkinlikleri geliştirdi.

Evde gerçekleştirilecek basketbol aktiviteleri, her evde bulunabilecek minimum miktarda malzeme gerektiriyor ve aktiviteleri her yaştan çocukla, özellikle küçük yaştaki çocuklarla yapmak kolay.

Bu aktivitelerin ilk bölümüne IBF'nin Youtube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL