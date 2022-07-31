MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman - Son Dakika
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MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

31.07.2022 21:00
MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI, markanın gelecekteki tasarım dilini, sürdürülebilirlik stratejisini ve inovatif teknolojilerini bir arada sunan konsept otomobili Yeni MINI Aceman’ın dünya lansmanını gerçekleştirdi.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu MINI, markanın gelecekteki tasarım dilini, sürdürülebilirlik stratejisini ve inovatif teknolojilerini bir arada sunan konsept otomobili Yeni MINI Aceman'ın dünya lansmanını gerçekleştirdi.

MINI'nin ilk tamamen elektrikli Crossover modeli olarak tarihe geçen Yeni MINI Concept Aceman, Köln'de düzenlenen Gamescom Teknoloji Fuarı'nda resmi olarak sahne alacak.

MINI markasının önceki modellerinde bolca kullanılan krom detaylar konsept otomobilde tamamen kaldırılıyor. Markanın sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda direksiyon, koltuk, ön konsol ve benzeri gibi alanlarda bolca kullanılan ve lüks algısını artıran detay unsurlar da yerini yüksek kalitede geri dönüştürülmüş kumaş malzemelere bırakıyor. Otomobilde yer alan ve çok işleve sahip fonksiyonel düğmeler arkadan aydınlatmalı kumaş yüzeylerin altına entegre edilerek kullanıma sunuluyor.

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

İkonik MINI tasarımında yeni dönem

Karizmatik sadelik felsefesinden yola çıkan yeni tasarım dili, MINI markasında ilk defa Aceman ile karşımıza çıkıyor. Yeni tasarım dili, markanın köklü geçmişine bağlı kalarak, sürdürülebilir olduğu kadar teknolojik ve tutkulu bir araç karakteri ortaya koyuyor.

Yeniden yorumlanan gövde ile cam yüzeyler arasındaki geçiş, otomobilin aerodinamiğine katkı sunuyor. A sütunlarının altında yer alan çapraz biçimli kontur, Klasik Mini'ye atıfta bulunan bir simge olarak dikkat çekiyor.

Otomobilin iki tekerleğinin arasında uçtan uca devam eden konik biçimli kordon çizgisi ile geniş çamurluk ağzı tasarımları konsept modelin güçlü ve kaslı duruşunu destekliyor. Bu tasarım detayı, MINI'de türünün ilk örneği ayırt edici kontür çizgileriyle daha belirgin hale getiriliyor. Alışılmışın dışındaki 20 inç büyüklüğündeki alaşım jantlar ile ön ve arka saçak panelleri, MINI Concept Aceman'in sürüş keyfini crossover otomobilin çok yönlülüğüyle birleştiriyor.

Konsept modelin arka tasarımında, koyu renkli tavanın bir parçası gibi görünen tavan spoyleri ve arka camın görsel olarak daha da geriye çekilen yüzeyi ile otomobilin duruşunu güçlendiriyor. Dikey konumlandırılan stop lambaları ise açık ve yatay yüzeylerde sahip olduğu kontrast sayesinde sürüş esasında diğer sürücüleri büyülüyor. Dört kapılı gövdeye sahip Yeni MINI Concept Aceman, 4.05 metre uzunluğa, 1.99 metre genişliğe ve 1.59 metre yüksekliğe sahip.

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

MINImalism

MINI Concept Aceman'in kabini eski modellere nazaran daha net detaylara ve daha rahat bir ortama sahip. OLED teknolojisiyle donatılan ekranın dijital kontrol üniteleriyle kusuruz birleşimi, araç içi bilgi sisteminin kontrolünü kolaylaştırıyor. MINI, Yeni MINI Concept Aceman'in iç mekanında geri dönüştürülmüş materyaller kullanarak markanın sürdürülebilirliğini de artırıyor.

Dijitalleşmeyle birlikte Aceman, minimalist tarzda ve aynı zamanda maksimum seviyede alışılmış MINI tecrübesini kullanıcısına bir arada sunmayı başarıyor. Böylece otomobilin tüm tasarımı, yolculara iç mekanda bütünsel bir deneyim sağlıyor.

Konseptin sürücü ve ön yolcu koltuklarının önündeki konsol boyunca uzanan, ses çubuğu gibi tasarlanmış düz bir tasarım öğesi, araç içini eğlenceli hale getiriyor. Ayrıca park frenini kullanmaya yarayan ve sürüş modlarının seçildiği düğmeler de minimalist tasarım dilinin izlerini taşıyor.

MINI markası, dünyadaki ilk defa döngüsel OLED ekranını kullanan otomobil üreticisi olarak biliniyor. Bu teknolojiye sahip yüksek çözünürlük ekranda kullanılan ara yüz, tamamen yeni bir tasarıma ve grafiklere sahip. Otomobilin kabininin merkezinde yer alan bu ekran, kullanıcısına aracın tüm özelliklerine kolaylıkla ulaşma imkanı ve kapı panellerine kadar uzanan parçalarıyla benzersiz bir dijital deneyim yaşatıyor.

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

Yenilenen sürüş modları

Innovative Experience Mode özelliği sayesinde Aceman, daha fazla ve önceden denenmemiş kişiselleştirme özelliklerini kullanıcısına sunuyor. Marka, bu modlar sayesinde otomobilin ambiyans aydınlatmasını birbirinden canlı ve samimi renklerle değiştirme, müzik sisteminin ses seviyesini artırma ya da azaltma ve OLED ekranın temasını farklılaştırabilme imkanı sunuyor.

Pop-Up Mode ile yeni konsept kullanıcısına önceden seçilmiş rotaları sunuyor. Navigasyon sistemi üzerinden alternatif varış rotalarını sürücüye yansıtan sistem örnek olarak Adventure kategorisinde outdoor etkinliklerin gerçekleşeceği lokasyonlar öne çıkarırken, Tasty kategorisinde de popüler restoranları gösteriliyor.

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

Bir diğer mod olan Vivid Mode ise OLED ekran ve etrafındaki yüzeylerin birbiriyle etkileşimini sağlayan eğlenceli bir iç mekan yaratıyor. Vivid Mode aktifken Aceman yazısının harflerinden OLED ekran üzerinde oluşan balonlar dokunmatik ekrana temas edilerek hareket ettirilebiliyor. Bu esnada araç ile kullanıcı arasındaki etkileşim sürekli değişken ve deneysel seslerle vurgulanıyor. Ayrıca eğlenceli bir sürüş gerçekleştirirken dur kalk trafikte ve kırmızı ışıkta pillerin daha fazla şarj olması sağlıyor.

Personal Mode ise sürücünün isteğine paralel olarak otomobili kişiselleştirdiği mod olarak öne çıkıyor. Bu mod aktifken araç sahibi dilediği görüntü motifini OLED ekranına yansıtabiliyor, ayrıca seçilen görüntüye uygun bir ses fonu da seçebiliyor.

Aceman'in resmi tanıtımı Köln'de 23-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Gamescon Teknoloji ve Oyun Fuarı'nda gerçekleştirilecek.

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman

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YORUMLAR
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Kaynak: Carmedya.com

Borusan Otomotiv, Tragger, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil MINI'den elektrikli crossover konsepti: Aceman - Son Dakika

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