MİNİ FIRIN KULLANMANIN PÜF NOKTALARI

PİŞİRME AYARLARINI ÖĞRENİN



Çoğumuz fırının pişirme ayarlarına dikkat etmiyoruz. Klasik bir ayara alıp genelde her tarifi 180 derecede pişiriyoruz. Oysa fırınınızın pişirme özelliklerini, fonksiyonlarını iyi bilir ve doğru kullanırsanız, yapacağınız tarifler de bol kabarma, iyi pişme garantili olacaktır. Bu nedenle fırınınızın pişirme özelliklerini ve ayarlarını mutlaka kurcalayın ve öğrenin. Arçelik Mini Şef ailesinin yeni üyesi buhar destekli mini fırın sayesinde pişirme sırasında yalnızca tek bir tuşa basarak fırın içerisine buhar yayılmasını sağlayarak içi yumuşak dışı çıtır daha kabarık hamur işleri ve ev yapımı ekmek pişirebilirsiniz.



FIRIN ISISINA DİKKAT EDİN



Her yemeğin her tarifin pişirme ısısı farklıdır. Pişirdiğiniz bir etini böreğin ya da kekin üzerinin pişmiş olması içinin de homojen şekilde piştiğini göstermez. Bu nedenle fırın kullanırken olabildiğince düşük ısıda ve uzun süre pişirmeye gayret edin. Kısa sürede yüksek sıcaklıkta pişen yiyecekler kuruyabilir ya da kek gibi tariflerde içi ıslak kalabilir.



Örneğin kırmızı et pişirilirken önce yüksek ısıda pişirilir sonra sıcaklık düşürülür. Beyaz ette ise pişirme süresi boyunca düşük ısıda tutulur. Yeni Arçelik buhar destekli mini fırınların Quartz ısıtıcıları sayesinde kısa sürede yüksek sıcaklıklara ulaşarak mühürleme etkisi yaratabilir, yiyeceklerinizin içini kurutmadan sulu sulu pişmesini sağlayabilirsiniz



FIRININ KAPAĞINI AÇIP KAPATMAYIN



Fırını kullanırken kapağını mümkün olduğunca açmamaya çalışın. Pişirme işlemi başladıktan sonra kapağı açıp kapattıkça fırın içindeki sıcaklığın dışarı çıkmasına ve tarifin pişme süresinin uzamasına neden olursunuz. Özellikle kabaran bir kek istiyorsanız süreyi ve dereceyi iyi ayarlayıp ilk yarım saat kapağı açmamaya özen gösterin. Pişip pişmediğini kontrol etmek istiyorsanız da bunu çok kısa sürede yapmaya dikkat edin. Yeni Arçelik buhar destekli mini fırınların buhar haznesi sayesinde fırının kapağını açmanıza gerek kalmadan su ekleyebilir, daha kabarık hamur işleri elde edebilirsiniz



TEMİZLİK



Fırın temizlerken en zorlu kısımlardan birisi de fırının iç camıdır. Sıçrayan, damlayan kirleri çıkarmak oldukça zor ve zahmetlidir. Fakat Arçelik Mini Şefler'in temizlik kolaylığı sağlayan sökülebilir fırın iç camı sayesinde bu sorun ortadan kalkıyor. Fırını kullanıp soğuttuktan sonra fırının iç camını çıkarabilir, rahatça temizliğinizi yapabilirsiniz.



Sponsorlu İçerik