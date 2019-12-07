Mini gastrik bypass ile kilo vermeye başlayın

Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Mehmet Yalım Uçtum, Roux en Y Gastrik Bypass ameliyatına alternatif olarak ortaya çıkmış ve son yıllarda popüler olan bir yöntem olduğunu söyledi.



Op.Dr.Mehmet Yalım Uçtum, ameliyatın hem gıda alımını kısıtlayıcı hem de gıda emilimini bozucu bir ameliyat olduğunu ifade ederek "Bu teknikte ilk olarak tüp mide ameliyatına benzer şekilde ancak ondan daha küçük boyutta bir tüp oluşturulur. Daha sonra ince bağırsağın emilim yapan ilk 160-200cm'lik kısmı bypass edilerek yeni oluşturulan tüp şeklindeki midenin alt ucuna bağlanır. Böylece hastalarda iki mekanizma ile kilo verme gerçekleşir. Birinci mekanizma mide hacmi küçüldüğü için fazla gıda alımı engellenir. İkinci mekanizma ise mide ile ince bağırsak arasında oluşturulan yeni yol sayesinde alınan gıdaların ince bağırsakta katedecekleri mesafenin kısaltılması ve gıda emiliminin bozulmasıdır." diye konuştu.



Ameliyat diğer prosedürlerde olduğu gibi laparoskopik (kapalı) olarak yapıldığını anlatan Op.Dr.Mehmet Yalım Uçtum, "Karın üzerinde açılan 1 cm'den küçük 5 adet delikten yapılır. Ameliyat sonrası dönem aynı sleeve gastrektomi de olduğu gibidir" dedi.



Op.Dr.Mehmet Yalım Uçtum, ameliyatın avantajlarını ise, "Geriye dönüşümlüdür. Roux en Y Bypass'a göre daha basittir. Ameliyat süresi kısadır. Komplikasyon oranı düşüktür" şeklinde aktardı. - ERZURUM