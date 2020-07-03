Mini güneş YEKA projesinde detaylar belli oldu - Son Dakika

Mini güneş YEKA projesinde detaylar belli oldu

Toplam 1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla, 36 ilde güneş enerjisine dayalı 74 adet Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri yapılacak.

Toplam 1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla, 36 ilde güneş enerjisine dayalı 74 adet Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri yapılacak.

Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının güneş enerjisine dayalı YEKA ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin 36 ilinde, toplam 1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde 74 adet güneş enerjisine dayalı YEKA ihalesi yapılacak.

Söz konusu ihalelere sadece Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş tüzel kişiler başvurabilecek.

Mali yeterlilik ve iş deneyimi şartı aranmayan her bir yarışmaya katılabilmek için satın alınması gereken şartnamenin bedeli 2 bin lira olacak.

Başvuru tarihleri 19-23 Ekim'de değişen her bir yarışma için belirtilen tarih ve saatler arasında başvuru yapılacak.

Başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

Başvurulara ilişkin evrak kontrolü Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde duyurulacak tarih, saat ve adreste başvuru sahiplerinin huzurunda yapılacak.

Her bir ihalenin başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 30 kuruş, elektrik enerjisi alım süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olacak.

İhalelerin yeri, tarihler ve saatlerine ilişkin bilgiler Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mini güneş YEKA projesinde detaylar belli oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor 15:33 Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı 15:32 Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 15:07 Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:28 Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
15:08
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
15:07
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
14:41
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
13:29
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
12:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 15:47:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mini güneş YEKA projesinde detaylar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]