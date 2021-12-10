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Mini İHA "ZCQM" ihracat için kanatlanıyor - Son Dakika

Mini İHA "ZCQM" ihracat için kanatlanıyor

10.12.2021 11:06

Türkiye'de geliştirilen bir teknoloji ürünü için daha ihracata başlanıyor.

Türkiye'de geliştirilen bir teknoloji ürünü için daha ihracata başlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Teknopark Ankara'da faaliyet gösteren, sahip olduğu patentli teknolojilerle özgün insansız hava aracı (İHA) çözümleri sunan Zyrone Dynamics, sağladığı uluslararası yatırımla dünyaya açılmak için somut adımlar atıyor.

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yapılan anlaşmayla yüzde 30'unu 3,5 milyon dolar değerlemeyle Hindistan merkezli DCM Shriram Industries'e veren şirket, bu ülkeye yönelik ilk ürün teslimatına hazırlanıyor.

Mini çok rotorlu İHA platformu ZCQM'un ilk ihracatını yıl bitmeden gerçekleştirecek Zyrone Dynamics, 2022 yılında partiler halinde teslimatı sürdürecek. Şirketin gelecek yıl 100'e yakın araç teslimatı gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Hindistan'daki ihalelere yönelik Mart 2022'de demo uçuşları yapacak şirket, Hindistan üzerinden Uzak Asya ülkelerine açılmak için de planlamalar yapıyor.

Askeri görevler için de hazır

Zyrone Dynamics, ZCQM için uluslararası askeri sertifikasyon süreçlerini de tamamladı.

Çöl sıcağı, kum fırtınası, kutup soğuğu, sağanak, kar fırtınası gibi çevresel şartlarda test edilen ZCQM, uluslararası askeri sertifikasyon (MIL-STD-810G) şartlarına sahip olduğunu ortaya koydu. Bu tür yıpratıcı testler farklı araçlar üzerinde gerçekleştirilirken ZCQM tüm testleri aynı araçla geçmeyi başardı.

ZCQM, uluslararası akreditasyon kurumundan onaylı merkez tarafından yapılan testler sonunda aldığı sertifikayla sınıfında bu kriterlere sahip olduğunu ortaya koyan dünyadaki sınırlı sayıdaki üründen biri oldu.

Bu sertifika sayesinde farklı ülke pazarlarına sunulacak bir ürüne sahip olduğunu belgeleyen Zyrone Dynamics, ZCQM'u, Himalayalar'dan Kuzey Buz Denizi üzerinde 2022'de yapılacak demo uçuşlarına hazır hale getirdi.

Kendi rekorunu geliştirdi

Çevresel koşul testlerinin tamamlanmasının ardından ZCQM ile karıştırma ortamında uçuş testleri yapılacak. Zyrone Dynamics, farklı alanlarda geliştirme testlerini sürdürecek.

Havada kalma süresini 10 dakika artırarak 80 dakikaya çıkaran mini çok rotorlu İHA ZCQM, yer üstü 1,2 kilometre irtifaya ulaşarak kendi rekorunu da geliştirdi. Bu sınıftaki İHA'lar genel olarak 400 metre irtifaya ulaşabiliyor.

Mini İHA ZCQM ihracat için kanatlanıyor
Mini İHA ZCQM ihracat için kanatlanıyor
Mini İHA ZCQM ihracat için kanatlanıyor
Mini İHA ZCQM ihracat için kanatlanıyor

İhlas Haber Ajansı, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mini İHA 'ZCQM' ihracat için kanatlanıyor - Son Dakika


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