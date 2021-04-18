Mini LPG istasyonuyla para havaya gitmiyor - Son Dakika

- Mini LPG istasyonuyla para havaya gitmiyor

Kahramanmaraş'ta LPG servisi Yavuz Tozan araçlardaki yakıt tankı değişimi sırasında içinde kalan yakıt boşa gitmesin diye mini LPG dolum ve boşaltım istasyonu tasarladı

KAHRAMANMARAŞ - LPG'li araçlardaki kullanım ömrünü tamamlamış yakıt tanklarının değişimi sırasında içindeki gazın güvenli boşaltılması için bir esnaf tarafından mini LPG istasyonu tasarlandı.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesinde LPG servisi, dönüşüm, bakım ve onarım işi yapan Yavuz Tozan (40), LPG tanklarının değişimi sırasında ortaya çıkan can ve mal kayıplarının yaşanmaması için bir çalışma yaptı. 7 yıllık çalışmasının ardından mini istasyon adını verdiği makine üreten Yavuz Tozan, ürettiği mini LPG istasyon sayesinde LPG tanklarında güvenli bir şekilde yakıt boşaltımı yapılabildiğini söyledi.

Ürettikleri mini yakıt istasyonun seri üretimine geçeceklerini ve benzinli araçlardan LPG'li araçlara dönüşüm işi yapan esnaf için vazgeçilmez bir cihaz olacağını söyleyen Tozan, "Dünyada ülkemizde uzun ve yorucu bir pandemi süreci yaşıyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle koronanın ülkemizden gidip tekrar eski günlerdeki gibi bol bol gezip tozacağımız günlere kavuşacağımızı umut ediyoruz. Bu günlerde LPG bakımlarını ayarlarını ve kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca Tüv-Türk tarafından yasaklanmış muayeneden geçmeyen 10 yıllık LPG ömrü dolmuş araçların LPG tanklarını değiştirmeleri gerekmektedir. Bu buluşun adı 'mini istasyon' ve tüm LPG servislerinin kullanması gerektiği bir cihaz. Bu makinayı kendimiz icat etti. 7 yıllık çalışma sonunda ortaya çıkarabildik. Bu ürettiğimiz makinamız sayesinde dolu depo bile olsa, biz oradaki gazı makinamızın kendi deposuna hapsediyoruz. LPG yeni tank montaj işlemi bittikten sonra tekrardan ekonomiye katkıda bulunarak aracın yeni deposuna aktarıyoruz" diye konuştu.

İsa Bardakçı isimli bir müşteri ise, "Aracımda benim 100 liralık LPG gazı vardı ve o gazı yeni üretilmiş bir makinaya aldılar. Tankımın yenisi takıldı ve şimdi yakıtımı yeniden aracımdaki yeni tanka aktardılar. Güzel bir düşünce ve çalışma paramız havaya gitmiyor" diye konuştu.