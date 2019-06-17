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Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı

56 dakika önce

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hentbol Federasyonunun ortak çalışmasıyla düzenlenen Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası, Amasya'da başladı.

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Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hentbol Federasyonunun ortak çalışmasıyla düzenlenen Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası, Amasya'da başladı.
Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 14 ilden kızlar ve erkekler olmak üzere 23 takımla 280 minik sporcu katılıyor.
Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mustafa Gedik, böyle anlamlı bir etkinlikte miniklere de yer verilmesinin çok güzel olduğuna değinerek, "Ailelerimiz kesinlikle çocuklarını spora yönlendirsinler. Çocuklarımız becerilerini ve alışkanlıklarını eğitimcilerden kazansın. Yani kendi başına arkadaşlardan ya da başka çevrelerden kazanmasın. Bunun için de bu tür sportif ve sosyal faaliyetlere mutlaka katılmalarını diliyorum. Kesinlikle bilgili, yetenekli ve becerikli çocuklar yetiştirmek zorundayız." diye konuştu.
Amasya Atatürk Lisesi Gençlik Spor Kulübü Hentbol Takımı Antrenörü İnan Alaçam ise Amasya Genelgesi'nin 100. yılında böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çok büyük başarılar elde edeceğine inandığımız bir takım kurduk. İnşallah ileride emeğimizin karşılığını alacağız. Çocuklarımızın hepsi birbirinden yetenekli ve centilmen. Allah yollarını açık etsin, ülkemiz ilerleyen yıllarda hentbolda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:17 Kaynak: AA
Amasya, Türkiye
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