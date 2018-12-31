Mini Pizza Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?
1 saat önce
Yeni bir yeme kapışması ile beraberiz. Bu kez önümüzde birbirinden lezzetli küçük pizzalar var. Bu yarışmada kazanmak için hem şans gerekiyor hem de büyük mide.
Yeni bir yeme kapışması ile beraberiz. Bu kez önümüzde birbirinden lezzetli küçük pizzalar var. Bu yarışmada kazanmak için hem şans gerekiyor hem de büyük mide.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:39 Kaynak: Youtube
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