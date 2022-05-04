Mini roket Saika, zırh delme yeteneği kazandı - Son Dakika
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Mini roket Saika, zırh delme yeteneği kazandı

04.05.2022 11:00

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen mini roket Saika, "Türkiye'nin en küçük zırh delici harp başlığıyla" daha da güçlendi.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen mini roket Saika, " Türkiye'nin en küçük zırh delici harp başlığıyla" daha da güçlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, mini ve mikro insansız hava ve kara araçları (İHA/İKA) için 40 milimetre çapında mini roket tasarlayıp üreten Troy Teknoloji Savunma, Saika'ya yeni yetenekler kazandırıyor.

"Yıldırım", "Gökten inen ateş" gibi anlamlara gelen Saika, ilk olarak antipersonel harp başlıklı olarak üretildi ve dronla test edildi.

Saika'nın daha güçlü hedeflere karşı etkinliğini artırmak üzere mini roketle de uyumlu olacak şekilde Türkiye'nin en küçük zırh delici harp başlığı geliştirildi ve etkinlik testleri tamamlandı.

Drondan atılabilen Saika, yeni başlığıyla 70 milimetreye kadar zırhla donatılmış araçlarda da etkili olabilecek. Ramor 600 çelik plakalarla yapılan testlerde söz konusu kalınlığa kadar penetre edebilen Saika, böylece zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçlarına karşı etkili olabileceğini ortaya koydu.

Başlık, çukur imla mantığı ile yönlendirilmiş enerjiyi araçlar üzerindeki zırhı penetre etmek için kullanıyor. Toplam 80 gram ağırlığındaki başlık 70 milimetreye kadar zırh çeliği yanında aynı zırh seviyesinde kompozit zırhlar, beton gibi farklı malzemeler üzerinde de etkili olabiliyor. Zırh delici harp başlığı bünyesinde Troy Teknoloji Savunmanın kendi geliştirdiği cocrystal patlayıcı kimyasalları kullanılıyor.

Çok amaçlı kullanıma uygun altyapıya sahip

Troy Teknoloji Savunma, askeri sınıf yüksek inflaklı patlayıcılar, bu patlayıcılarla yüksek etkinlik sağlayabilen harp başlıkları, mini roketler, drone ve insansız kara araçlarının silahlandırılması, yüksek teknolojili savunma sistemlerinin geliştirme ve tasarımı konularında hizmet vermek amacıyla 2004 yılında Ankara'da kuruldu.

Mini roket Saika, döner veya sabit kanatlı, alçak irtifa, mini veya mikro İHA'ların taşıyabileceği yük limitleri içerisinde kalacak şekilde tasarlandı. Roket, çok amaçlı kullanım için uygun altyapıya sahip bulunuyor. Yerli olarak üretilen, ihtiyaca göre geliştirilebilen sistemin, iç güvenlik ve sınır ötesi harekatları ile meskun mahal operasyonlarında kullanımının faydalı olacağı değerlendiriliyor.

Uzunluğu 170 milimetre olan mini roket, 550 milimetrelik atıcı tüpten fırlatılıyor. Roketin ağırlığı tek kullanımlık atıcı tüp ile 500 grama karşılık geliyor. Bir mini İHA'ya 6 adede kadar roket entegre edilebiliyor.

Mini roket 2 kilometre azami menzile ulaşıyor, 100-500 metre etkili menzil aralığıyla görev yapıyor. Öğrenebilen akıllı tapaya sahip antipersonel harp başlığı 12 metre yarıçapta etkinlik gösteriyor. Saika'nın penetrasyon kabiliyeti, yeni zırh delici başlıkla STANAG 4569 Level 2'den Level 4'e yükseltildi.

Saika; yerli, düşük maliyetli, ihtiyaca göre geliştirilebilir, kullanımı kolay, hafif ve personel tarafından çok adetli taşınabilir oluşu dolayısıyla avantajlar sağlıyor.

Mini roket Saika, zırh delme yeteneği kazandı
Mini roket Saika, zırh delme yeteneği kazandı
Mini roket Saika, zırh delme yeteneği kazandı
Mini roket Saika, zırh delme yeteneği kazandı

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Türkiye, Roket, Türk, İKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mini roket Saika, zırh delme yeteneği kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mini roket Saika, zırh delme yeteneği kazandı - Son Dakika
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