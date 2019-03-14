Mini Terminaller Tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden olan "Mini Terminaller", Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve sektör temsilcilerinin katılımıyla tanıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden olan "Mini Terminaller", Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve sektör temsilcilerinin katılımıyla tanıtıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin 6 farklı bölgesine yapılan mini terminallerin tanıtılması için Fuzuli Caddesi'ndeki terminalin önünde program düzenlendi.



Burada konuşan Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörü Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, Kayseri'de 117 acente ve 53 servis aracı ile verilen hizmetin yerini mini terminallerin almasının çok önemli olduğunu belirtti.



Kiralar ve servis araçlarının maliyeti dolayısıyla otobüs işletmeciliğinin sürdürülemez hale geldiğini anlatan Yıldırım, "Hava yoluna kayan yolcuları çekmek için maliyetleri daha da indirmek zorundayız. Medeni bir şekilde, şehre ulaşım kimliği kazandırmış 6 terminal artık sektörün ihtiyacını karşılıyor. Bu projeyle ulaşımda verimlilik arttı. Kayseri bu anlamda bir ilki yaptı. Sektörümüze çok büyük katkı sağlayacak ilk adımın atılması nedeniyle Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da belediyelerin halkın hayatını kolaylaştırmak için var olduğuna dikkati çekti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise görev sürelerinin sonuna kadar aynı hızla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.



Kendilerine verilen sorumluluğun farkında olduklarını ifade eden Başkan Çelik, şunları kaydetti.



"Önceki gün en önemli ulaşım yatırımlarımızdan birisi olan Hulusi Akar Bulvarı üzerinde Kayseri'nin ilk tüp geçidinin önce protokolünü imzaladık, ardından tanıtımını gerçekleştirdik. Dün gönül belediyeciliğinin önemli bir halkası olan ve ülkemizde örneği bulunmayan Engelsiz Çocuk Evi projemizin ikincisinin temelini attık. Bugün yine Türkiye'de ilk olan mini terminallerimizi ve bu terminaller vasıtasıyla vermiş olduğumuz hizmeti tanıtacağız. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temelini atacağız. Gördüğünüz üzere saate bakıp mesai dolduranlardan değiliz. Son güne ve son saate kadar şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz."



Konuşmaların ardından Fuzuli Caddesi'nde bulunan mini terminal katılımcılar tarafından gezildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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