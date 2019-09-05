Son Dakika Haberleri: Mini YEKA güneş ihaleleri yolda
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Mini YEKA güneş ihaleleri yolda

1 saat önce

Güneş enerjisi oyuncuları yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasının (YEKDEM) 2020 sonrasında da aynen devamını talep etti.

Mini YEKA güneş ihaleleri yolda, System.String[]

Güneş enerjisi oyuncuları yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasının (YEKDEM) 2020 sonrasında da aynen devamını talep etti. Bakan Fatih Dönmez 40'a yakın ilde 10-50 MW'lik mini YEKA ihalelerinin dört ay içinde yapılacağını söyledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:29 
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