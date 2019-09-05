Mini YEKA güneş ihaleleri yolda
1 saat önce
Güneş enerjisi oyuncuları yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasının (YEKDEM) 2020 sonrasında da aynen devamını talep etti.
Güneş enerjisi oyuncuları yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasının (YEKDEM) 2020 sonrasında da aynen devamını talep etti. Bakan Fatih Dönmez 40'a yakın ilde 10-50 MW'lik mini YEKA ihalelerinin dört ay içinde yapılacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:29
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