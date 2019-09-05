Mini YEKA güneş ihaleleri yolda

Güneş enerjisi oyuncuları yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasının (YEKDEM) 2020 sonrasında da aynen devamını talep etti. Bakan Fatih Dönmez 40'a yakın ilde 10-50 MW'lik mini YEKA ihalelerinin dört ay içinde yapılacağını söyledi.