Mini YEKA ihaleleri 2020'nin ilk çeyreğinde yapılacak
17 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin 2020'nin ilk çeyreğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin 2020'nin ilk çeyreğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:41
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