Son Dakika Haberleri: Mini YEKA ihaleleri 2020'nin ilk çeyreğinde yapılacak
Son Dakika Ekonomi Mini YEKA ihaleleri 2020'nin ilk çeyreğinde yapılacak

Mini YEKA ihaleleri 2020'nin ilk çeyreğinde yapılacak

17 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin 2020'nin ilk çeyreğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Mini YEKA ihaleleri 2020'nin ilk çeyreğinde yapılacak, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin 2020'nin ilk çeyreğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Fatih Dönmez, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:41 
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