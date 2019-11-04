Son Dakika Haberleri: Miniatürk'te turistin çantasını çalan şüpheli kamerada
Son Dakika Güncel Miniatürk'te turistin çantasını çalan şüpheli kamerada

Miniatürk'te turistin çantasını çalan şüpheli kamerada

6 saat önce

İstanbul'da müzelere gelen turistlerin çantalarını çalan şüpheliler yakalandı.

İstanbul'da müzelere gelen turistlerin çantalarını çalan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin bir turistin çantasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda bulunan Miniatürk müzesine 27 Ekim Pazar günü gelen Fas uyruklu Sait L.'nin (36) bankta oturduğu sırada yanına yaklaşan S.D (13) isimli şüpheli ayakkabı bağlama bahanesiyle turistin çantasını çaldı. Durumu fark eden Sait L. olayı polise ihbar etti. Mağdurun çantasında cep telefonu, 2 bin lira, 300 euro, motosiklet anahtarı ile jet ski anahtarı olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ihbar üzerine çalışma başlattı. Müzedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Remziye D.(33), Emrah D.(26) ve yaşı küçük olan S.D(13) Esenler' de geçen Cuma günü yapılan operasyonla yakalandı. Yaşı küçük olan S.D. Çocuk Şubeye götürüldü.

Poliste yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrah D. ve Remziye D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşı küçük olan şüpheli S.D. ise serbest bırakıldı. Görüntülere yansıyan diğer kadın şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.

HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde turistin yanına ayakkabı bağlama bahanesiyle çöken çocuk çantayı çalıyor. Şüpheli daha sonra uzaklaşıyor. Diğer şüphelileri ise o anlarda etrafı gözetliyor.

Miniatürk'te turistin çantasını çalan şüpheli kamerada

Miniatürk, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:35 Kaynak: DHA
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