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Minibüs 5 metreden alt geçide düştü: 1'i ağır, 3 yaralı

31 dakika önce

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Minibüs 5 metreden alt geçide düştü: 1'i ağır, 3 yaralı, System.String[]

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Aydınlıkevler kavşağında meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan AŞTİ yönünde giden 06 MHY 45 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarpıp, 5 metre yükseklikten Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'na düştü. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıp tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Hurda yığınına dönen minibüs ise çekiciyle alt geçitten kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, beton parçalarının temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Sağlık ekiplerinden görüntü
Minibüsten görüntü
Polisin çalışması
Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,


Altındağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:22 Kaynak: DHA
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